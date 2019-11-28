Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що з 2020 року на зарплату вчителів впливатиме кількість учнів у школі.

Як розповів очільник уряду, таке нововведення впроваджують, щоб більше не виникало ситуацій, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі не отримували заробітну плату, пише Освіта.ua.

"Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", – сказав Гончарук.

За його словами, після застосування принципу "гроші ходять за школярем" можна уникнути випадків, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

Гроші ходять за школярем: Гончарук задумав нововведення для вчителів zerkalo.mk.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала причини виникнення заборгованості вчителям.

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