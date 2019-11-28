Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Гроші ходять за школярем: Гончарук задумав нововведення для вчителів

6.1т
Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що з 2020 року на зарплату вчителів впливатиме кількість учнів у школі.

Як розповів очільник уряду, таке нововведення впроваджують, щоб більше не виникало ситуацій, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі не отримували заробітну плату, пише Освіта.ua.

Новини
"Занадто багато!" Новосад анонсувала гучні зміни для вчителів

"Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", – сказав Гончарук.

За його словами, після застосування принципу "гроші ходять за школярем" можна уникнути випадків, коли розраховується менша ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

Гроші ходять за школярем: Гончарук задумав нововведення для вчителів

Гроші ходять за школярем: Гончарук задумав нововведення для вчителів

zerkalo.mk.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала причини виникнення заборгованості вчителям.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "школа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
зарплата викладач школа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
25
12
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы