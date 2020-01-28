Грип атакує: в яких областях України школи вже закрили на карантин

Через спалах захворювань на грип і ГРВІ, зокрема серед дітей і підлітків, у більшості областях України вже закрили школи на карантин.

Нагадаємо, навчання в школах і класах призупиняють, якщо захворiло 30% учнів, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, з 28 січня в Одесі закривають усі школи на двотижневий карантин, тому що епідпоріг перевищено на 7,6%. Зараз в місті циркулює вірус грипу АH1N1 і віруси негрипозної етіології, зокрема парагрипу, пише Думська.

Як повідомили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України, в Бердянську з 25 по 31 січня всі школи та позашкільні заклади призупинили навчання. Також повністю припинено навчання дітей ще в чотирьох школах області та в 51 класі 27-ми шкіл області. А в Запоріжжі – частково закрили класи в 23 навчальних закладах.

Карантин у школах України Фокус

У Вінницькій області 13 шкіл закрили на карантин – в Тульчинському, Тиврівському, Жмеринському та Хмільницькому районах на невизначений термін. Ситуацію із захворюваністю в інших школах моніторять.

У Кривому Розі Дніпропетровської області закрили 149 класів у 49 школах, у Нікополі – 18 класів у п'яти школах, а в Дніпрі – 49 класів.

В Житомирській області закрили на карантин всі школи до 5 лютого. У Нетішинській ОТГ Хмельницької області – усі школи від 28 до 31 січня включно, а в Шепетівці – до 7 лютого.

У Фастові Київської області вимушені канікули триватимуть з 28 січня до 7 лютого включно. Продовжили карантин і в Чорткові Тернопільської області. До 3 лютого призупинено навчання в деяких школах Чернівецької області.

Окрім того, відправили на вимушені канікули всі школи в Новопскові та Сєвєродонецьку Луганської області, у Сумській області – 15 шкіл, у Рівненській області – 43 школи, у Черкасах – усі школи, на Полтавщині – 6 класів і одну школу, у Миколаєві – дві школи, на Волині – сім шкіл і в Донецькій області – 59 шкіл.

Слід зазначити, що програму школярі повинні відпрацювати за допомогою дистанційних та індивідуальних занять.

Грип атакує: названо регіони, де школи закрили на карантин Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу.

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