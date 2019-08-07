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Гриневич провалила важливу обіцянку для першокласників: у чому справа

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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич не виконала обіцянку про те, що на зміну жеребкуванню для вступу до першого класу запровадять електронні черги.

Обіцянку головна педагогиня країни дала в червні 2018 року. Вона заявляла, що у 2019 році вступ до першого класу відбуватиметься так, як і електронна черга до дошкільних закладів, пише "Слово і Діло".

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У травні 2019 року в Міносвіти повідомили, що зарахування до першого класу відбувається відповідно до наказу від 16 квітня 2018 року. Батьки дітей, які претендують на вільні місця в школі, мають пройти процедуру жеребкування на основі випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Жеребкування має проводитися в період із 5 до 10 червня.

Враховуючи те, що для зарахування до першого класу в червні 2019 року знову провели жеребкування, Гриневич свою обіцянку провалила.

Лілія Гриневич

Лілія Гриневич

Центр інформації про права людини

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся гучний скандал навколо Гриневич.

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Теми
Освіта в Україні школа
Особа
Лілія Гриневич
Місце
Україна
Теги
школа Міносвіти освіта
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