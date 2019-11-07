Гриневич повернулася в освіту: стало відомо, де працює ексміністерка

Колишню міністерку освіти Лілію Гриневич призначили проректоркою Київського університету імені Бориса Грінченка.
Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook. Зазначається, що відповідний наказ датовано 5 листопада 2019 року, пише OBOZREVATEL.
"Гриневич Лілію Михайлівну, кандидатку педагогічних наук, доцентку, призначено на посаду проректорки з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка", – йдеться в повідомленні.
Лілія Гриневич
Волинське Агентство Розслідувань
У коментарях під постом користувачі соцмережі почали вітати Гриневич і бажати успіхів на новій посаді.
Скриншот коментарів
Скриншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Гриневич офіційно передала владу новій міністерці освіти Ганні Новосад.
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