Гриневич повернулася в освіту: стало відомо, де працює ексміністерка

Колишню міністерку освіти Лілію Гриневич призначили проректоркою Київського університету імені Бориса Грінченка.

Про це повідомили на сторінці вишу у Facebook. Зазначається, що відповідний наказ датовано 5 листопада 2019 року, пише OBOZREVATEL.

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"Гриневич Лілію Михайлівну, кандидатку педагогічних наук, доцентку, призначено на посаду проректорки з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка", – йдеться в повідомленні.

Лілія Гриневич Волинське Агентство Розслідувань

У коментарях під постом користувачі соцмережі почали вітати Гриневич і бажати успіхів на новій посаді.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Гриневич офіційно передала владу новій міністерці освіти Ганні Новосад.

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