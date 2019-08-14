Гриневич поділилась неймовірними успіхами розвитку інклюзивної освіти в Україні

В Україні за три роки кількість інклюзивних шкіл зросла у 2,5 рази, а кількість дітей з особливими потребами, які там навчаються, – у 3 рази.

Про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час засідання КМУ. За її словами, понад 12 тисяч дітей в Україні отримують інклюзивну освіту.

"Це відбулось завдяки інвестиціям, тому що була створена спеціальна субвенція на інклюзивну освіту. У шкільну інфраструктуру за останні два роки інвестовано майже 7 млрд гривень. Я дуже дякую колегам, що ми не просто говорили про реформу, ми її реалізували", – повідомила Гриневич.

Також міністр зазначила, що важливо продовжити освітню реформу. Тому Гриневич планує урочисто передати новому уряду перехідні книги, в яких буде міститись інформація по кожному з напрямків роботи міністерства і тих кроках, які заплановані на наступні три роки.

Інклюзивна освіта Жіночий консорціум України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гриневич провалила важливу обіцянку для першокласників.

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