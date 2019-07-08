Гриневич підказала, як покращити успішність дітей в малих школах

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич розповіла, що для покращення успішності дітей, де в класі навчається менше 16 учнів, варто створювати опорні школи і розвивати позашкільне навчання.

Про це головна педагогиня країни повідомила під час спілкування з журналістами на Полтавщині. Як свідчить моніторинг якості початкової освіти серед четвертокласників, у малих школах діти мають гірші навички з математики та читання.

На думку міністра, політика створення опорних навчальних закладів – правильна, і наразі в Україні функціонують 767 таких шкіл.

"Ми отримали чіткі дані, що учні, які навчаються в класі, де менше 16 дітей, мають значно гірші результати з математичної та читацької грамотності. Це такий начебто парадоксальний результат. Здавалося б, є більше можливостей працювати з дітьми, опитати кожного, допомогти. На превеликий жаль, це показує, що такі класи належать до маленьких шкіл. Вони не можуть створити відповідне навчальне середовище і дати такий рівень кваліфікації вчителів, що може забезпечити відповідний результат", – зазначила Гриневич.

За її словами, місцеві органи самоврядування також мають дбати про розвиток позашкільної освіти, адже вона має вплив на розвиток успішності дітей. А особливо активно на читацьку компетентність впливає заняття з театрального мистецтва.

"Діти, які брали учать в гуртках, секціях, мали суттєво кращі результати з читацької грамотності, ніж інші четвертокласники. Це означає, що позашкільна освіта має особливий вплив на навчальні результати дітей. Ми спостерігаємо тенденцію, коли органи місцевого самоврядування, які управляють закладами позашкільної освіти, інколи заощаджують саме на цій системі й скорочують її", – повідомила міністр.

Діти в школі УП. Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України готує постанову про скасування єдиної тарифної сітки в оплаті праці педагогів. Так, зарплата вчителя повинна бути на рівні трьох мінімальних заробітних плат.

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