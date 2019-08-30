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Гриневич офіційно передала владу новому міністру освіти

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Колишня очільниця МОН Лілія Гриневич привітала 11-го міністра освіти і науки Ганну Новосад з призначенням на посаду та вручила їй перехідні книги.

Офіційна процедура передачі повноважень відбулась сьогодні, 30 серпня, пише пресслужба відомства.

"Я вважаю, що ваше призначення є одним із найвдаліших рішень цього уряду. Ви є людиною, яка є співтворцем багатьох позитивних змін, що ми здійснили за останні три роки. Я впевнена, що усе це стане запорукою розвитку освітньої галузі", – наголосила Гриневич.

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Новосад ознайомили з облаштуванням кабінету та робочим обладнанням. Їй також розповіли про телефони оперативного зв’язку з іншими членами Кабміну та прем'єр-міністром.

Ганна Новосад і Лілія Гриневич

Ганна Новосад і Лілія Гриневич

Пресслужба Міністерства освіти та науки

Під час зустрічі Гриневич також подарувала новій очільниці дві перехідні книги, куди увійшов опис реформ, які здійснювало Міністерство протягом 2016-2019 років.

"Першу книгу присвячено реформі Нової української школи. Друга книга містить докладну інформацію про роботу Міністерства за іншими напрямами. Йдеться про напрацювання у сфері інклюзивної, дошкільної, професійної та вищої освіти, науки та інновацій, співпрацю з міжнародними партнерами тощо", – йдеться в повідомленні.

Ганна Новосад і Лілія Гриневич

Ганна Новосад і Лілія Гриневич

Пресслужба Міністерства освіти та науки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла про перші плани на посаді міністра освіти України.

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Особи
Ганна Новосад Лілія Гриневич
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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