Гриневич офіційно передала владу новому міністру освіти

Колишня очільниця МОН Лілія Гриневич привітала 11-го міністра освіти і науки Ганну Новосад з призначенням на посаду та вручила їй перехідні книги.

Офіційна процедура передачі повноважень відбулась сьогодні, 30 серпня, пише пресслужба відомства.

"Я вважаю, що ваше призначення є одним із найвдаліших рішень цього уряду. Ви є людиною, яка є співтворцем багатьох позитивних змін, що ми здійснили за останні три роки. Я впевнена, що усе це стане запорукою розвитку освітньої галузі", – наголосила Гриневич.

Новосад ознайомили з облаштуванням кабінету та робочим обладнанням. Їй також розповіли про телефони оперативного зв’язку з іншими членами Кабміну та прем'єр-міністром.

Ганна Новосад і Лілія Гриневич Пресслужба Міністерства освіти та науки

Під час зустрічі Гриневич також подарувала новій очільниці дві перехідні книги, куди увійшов опис реформ, які здійснювало Міністерство протягом 2016-2019 років.

"Першу книгу присвячено реформі Нової української школи. Друга книга містить докладну інформацію про роботу Міністерства за іншими напрямами. Йдеться про напрацювання у сфері інклюзивної, дошкільної, професійної та вищої освіти, науки та інновацій, співпрацю з міжнародними партнерами тощо", – йдеться в повідомленні.

Ганна Новосад і Лілія Гриневич Пресслужба Міністерства освіти та науки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла про перші плани на посаді міністра освіти України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!