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Грибок, зірвана підлога і голодні діти: на Прикарпатті виник скандал через аварійну школу

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Батьки учнів Красноїльської ЗОШ, що на Прикарпатті, забили на сполох через аварійні умови в навчальному закладі. У школі стіни уражені грибком другий рік, діти позбавлені харчування, а кошти на ремонт не виділяють.

Тому до Івано-Франківської ОДА приїхали близько сотні мешканців села Красноїлля, аби на їхню школу звернули увагу, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Галицький кореспондент.

Минулий уряд пообіцяв виділити на школу 10 мільйонів гривень. 29 листопада 2019 року в навчальному закладі розпочався ремонт. Робітники позбивали штукатурку, зірвали підлогу та викопали весь ґрунт, уражений грибком. А далі ремонт припинився, бо кошти не надійшли через скасовану сьогоднішнім урядом 500-ту постанову.

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"Якщо наступного року нічого не зрушиться, то батьки не пустять дітей до школи", – наголосила директорка школи Марія Шкіндюк.

Грибок у школі Красноїлля

Грибок у школі Красноїлля

ТСН

Аби зробити капітальний ремонт треба 30 мільйонів гривень. Голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль зазначив, що такі проблеми є й в інших школах. А гроші на ремонт навчального закладу вже закладені у бюджеті області на 2020 рік.

"Хвилювання батьків є обґрунтованим. Я не знімаю з себе відповідальність, але така ситуація там вже давно. Тому вже і зараз її вирішити неможливо", – додав Шмигаль.

Батьки школярів вийшли до голови Івано-Франківської ОДА

Батьки школярів вийшли до голови Івано-Франківської ОДА

Галицький кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині в школі спалахнув гучний скандал через аварійний дах.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
конфлікт в школі скандал в школе
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