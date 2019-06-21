Грати і вчитися: в Україну везуть набори LEGO для першокласників

Першокласників, які будуть навчатися за програмою Нової української школи в 2019-2020 і 2020-2021 навчальних роках, забезпечать ігровими наборами від The LEGO Foundation. Про це заявила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич на прес-конференції після підписання меморандуму з Фундацією, повідомляється на сайті МОН. Крім розвитку проекту "Ігрові методи навчання в початковій школі", меморандум включає поглиблення співпраці МОН та The LEGO Foundation в дошкільній освіті.

"Сьогодні ми бачимо, що ігрові методики навчання з LEGO дійсно працюють - вчителі використовують набори, коли вивчають з учнями склади, додавання і віднімання, а також під час фізкультхвилинок. Всі відзначають, що ці методики дійсно дають можливість наочно і доступно пояснити дітям матеріал, розкрити їх вміння, навчитися працювати в команді, домовлятися, пропонувати нові нестандартні рішення ", - розповіла Гриневич.

Близько 50 великих вантажних машин - траків - привезуть LEGO в Україну. Набори LEGO "6 цеглинок" прибудуть в кінці вересня, в школи вони потраплять вже у середині жовтня. Ще 13 траків з "LEGO Play Box" приїдуть в листопаді. Решта наборів прибудуть в Україну до березня 2020 року.

Навчальні програми з підготовки вчителів і підвищення кваліфікації будуть наповнюватися ігровими спецкурсами, а також модулями, кажуть в МОН.

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