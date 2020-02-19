Грали в піжмурки: у Хмельницькому школяр загинув на очах у друзів

У Хмельницькому 11-річний школяр загинув під завалами, коли грав з друзями в піжмурки на закинутих руїнах гаражів.

Як йдеться в сюжеті Надзвичайних новин на ICTV, діти злякалися і нічого не розповіли дорослим, що сталося з їхнім другом. А хлопчика знайшов випадковий перехожий, коли вигулював собаку, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Один з хлопчиків отримав травму голови. Проте навіть, коли його відвезли до лікарні, він мовчав про трагедію.

11-річний Кирило, який загинув під завалами Скріншот відео

Місце, де загинув школяр Скріншот відео

Директор школи Іван Душкевич розповів, що неодноразово телефонував батькам загиблого, щоб вони забрали його зі школи. Адже хлопчика завжди тягнуло в небезпечні місця.

"На одному з гаражних масивів, де будівництво вже давно закинуто, стався обвал панелі перекриття на недобудованому гаражі. Хлопчик, який грався там з друзями, потрапив під цю плиту і отримав травми, несумісні з життям", – розповіла речниця поліції Хмельницької області Інна Глега.

Після смерті школяра слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі з'ясовують, хто власник гаража-вбивці. Тоді визначатимуть, хто винен у смерті хлопчика.

Місце, де загинув школяр Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Івано-Франківську поблизу залізничного моста, де потрапив під потяг 14-річний школяр, виявили мобільний телефон хлопця.

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