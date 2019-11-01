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Гра на виживання: в Україні забили на сполох через небезпечне захоплення школярів

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Українські школярі почали захоплюватися небезпечною грою "Монетка" – підлітки ставлять один одному запитання й доки чекають відповіді, то до крові натирають руку монетою.

Як йдеться в сюжеті програми "Свідок", житель Києва Юрій Гапоненко помітив рани на руках у 12-річного племінника, і той зізнався, що ця гра поширилася на всю Україну (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відео подертої руки племінника чоловік виклав у соцмережу. Під постом батьки писали про знайдені схожі "мітки" на руках у своїх дітей.

Пост Гапоненка у Facebook

Пост Гапоненка у Facebook

Скріншот

Гра на виживання: в Україні забили на сполох через небезпечне захоплення школярів

Скріншот коментарів під постом

Педіатр Анна Горбань наголосила, що подряпини можуть привести до страшних наслідків. Людина, яка має пошкодження, може підчепити ВІЛ-інфекцію, гепатит А, B, C, запалення шкіри.

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"Діти думають, що коли я не граю у вашу гру, то мене можуть виключити або присоромити. Але меншою втратою буде отримання емоційних пошкоджень", – пояснила психолог Оксана Сашенко.

Щоб школярі не потрапляли у нові пастки, батькам потрібно пильнувати та більше розмовляти зі своїми дітьми. І головне – приділяти більше уваги. Також психолог радить віддавати дітей в різні гуртки, щоб у них не було спокуси спробувати ризиковану гру.

Так заживає рука, коли її натирають до крові монетою

Так заживає рука, коли її натирають до крові монетою

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явився аналог небезпечної гри "Синій кит".

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
школа діти
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