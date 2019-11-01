Гра на виживання: в Україні забили на сполох через небезпечне захоплення школярів

Українські школярі почали захоплюватися небезпечною грою "Монетка" – підлітки ставлять один одному запитання й доки чекають відповіді, то до крові натирають руку монетою.

Як йдеться в сюжеті програми "Свідок", житель Києва Юрій Гапоненко помітив рани на руках у 12-річного племінника, і той зізнався, що ця гра поширилася на всю Україну (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відео подертої руки племінника чоловік виклав у соцмережу. Під постом батьки писали про знайдені схожі "мітки" на руках у своїх дітей.

Пост Гапоненка у Facebook Скріншот

Скріншот коментарів під постом

Педіатр Анна Горбань наголосила, що подряпини можуть привести до страшних наслідків. Людина, яка має пошкодження, може підчепити ВІЛ-інфекцію, гепатит А, B, C, запалення шкіри.

"Діти думають, що коли я не граю у вашу гру, то мене можуть виключити або присоромити. Але меншою втратою буде отримання емоційних пошкоджень", – пояснила психолог Оксана Сашенко.

Щоб школярі не потрапляли у нові пастки, батькам потрібно пильнувати та більше розмовляти зі своїми дітьми. І головне – приділяти більше уваги. Також психолог радить віддавати дітей в різні гуртки, щоб у них не було спокуси спробувати ризиковану гру.

Так заживає рука, коли її натирають до крові монетою Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні з'явився аналог небезпечної гри "Синій кит".

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