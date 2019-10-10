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Готуються до візиту Новосад: в Одесі школярів змусили тягати каміння

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В ліцеї "Європейський" міста Одеси директорка змусила учнів перетягувати каміння зі шкільного майданчика за паркан.

Про інцидент, який трапився 9 жовтня, повідомила у Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" мама одного з учнів Яна Калмикова. За її словами, так у навчальному закладі готуються до приїзду міністерки освіти Ганни Новосад (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Крім цього, в ліцеї регулярно відбувається експлуатація дітей та нецільове використання трудового ресурсу. Спостерігається пресинг вчителів і невиконання адміністративної діяльності з боку директорки ліцею Алевтини Подорожної", – йдеться в дописі.

Пост у соціальній мережі викликав обурення користувачів діями адміністрації.

Готуються до візиту Новосад: в Одесі школярів змусили тягати каміння

Скріншот коментарів

Готуються до візиту Новосад: в Одесі школярів змусили тягати каміння

Скріншот коментарів

В Одесі школярів змусили тягати каміння

В Одесі школярів змусили тягати каміння

Facebook Яна Калмыкова

Готуються до візиту Новосад: в Одесі школярів змусили тягати каміння

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові спалахнув скандал через експлуатацію школярів.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
скандал в школе конфлікт в школі новини Одеси
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