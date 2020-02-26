Прокуратура штату Нью-Мехіко (США) звинуватила компанію Google у незаконному зборі особистої інформації про дітей без необхідної згоди батьків.

За словами генерального прокурора штату Гектора Балдераса, компанія продає свої ноутбуки Chromebook школам по всьому світу разом зі своїм безкоштовним або недорогим програмним пакетом G Suite for Education, який включає інструменти електронної пошти та листи. Йдеться збір інформації про фізичне розташування, голосові записи, паролі і контактні дані, пише Reuters.

Балдерас подав в суд на пошукову систему Google Alphabet Inc. У ньому зазначено, що своїми діями Google порушує закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті. У законі прописано отримання згоди батьків дітей до 13 років на збір подібної інформації.

"Підлітки часто звертаються до інтернету для пошуку відповідей на дуже особисті питання, які вони бояться або соромляться поставити дорослим. Вони можуть стосуватися здоров'я, сексуальної освіти, способів боротьби зі знущаннями тощо", – наголосив Балдерас.

Google звинуватили в незаконному зборі інформації про дітей CNBC.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що Google займеться вищою освітою в Україні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!