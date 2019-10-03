Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Google займеться вищою освітою в Україні

568 Читати матеріал російською

Міністерство освіти співпрацюватиме з Google над покращенням цифрових навичок викладачів вишів.

Як повідомила пресслужба МОН, про це йшлося під час зустрічі міністра освіти Ганни Новосад та директора з публічної політики та взаємодії з державними органами Google Вільсоном Вайтом.

Зазначається, що першим кроком стануть відповідні онлайн-курси. Також сторони домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти. Це допоможе викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами.

Новини
"Не в повноваженнях директора": у Міносвіти прояснили питання допуску невакцинованих дітей до шкіл

Також освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.

"Спершу МОН почало працювати з Google у сфері загальної середньої освіти, і це співробітництво дало прекрасні результати. Тепер ми вже можемо говорити і про вищу освіту, адже ми переконані, що усі освітяни мають підвищувати свою цифрову грамотність – цього вимагають сучасні освітні тенденції", – наголосила Новосад.

Google

Google

ВНЗ - Вища освіта

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти придумали, як підняти зарплати вчителям.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта Google
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Раз ЗЕлински сказал-запихну страну в смартфон,надо соответствовать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0