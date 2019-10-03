Google займеться вищою освітою в Україні

Міністерство освіти співпрацюватиме з Google над покращенням цифрових навичок викладачів вишів.

Як повідомила пресслужба МОН, про це йшлося під час зустрічі міністра освіти Ганни Новосад та директора з публічної політики та взаємодії з державними органами Google Вільсоном Вайтом.

Зазначається, що першим кроком стануть відповідні онлайн-курси. Також сторони домовилися працювати над адаптацією Google-класів для закладів вищої освіти. Це допоможе викладачам краще організовувати освітній процес, планувати заходи зі студентами.

Також освітяни зможуть пройти відповідну сертифікацію з цифрових компетентностей.

"Спершу МОН почало працювати з Google у сфері загальної середньої освіти, і це співробітництво дало прекрасні результати. Тепер ми вже можемо говорити і про вищу освіту, адже ми переконані, що усі освітяни мають підвищувати свою цифрову грамотність – цього вимагають сучасні освітні тенденції", – наголосила Новосад.

Google ВНЗ - Вища освіта

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