Гончарук збрехав? Новосад спростувала гучну заяву про зарплату вчителям

Принцип "гроші ходять за школярем", про який нещодавно заявляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук, не буде впроваджуватися.

Інформацію спростувала міністерка освіти Ганна Новосад. За її словами, у них з Гончаруком відбулося певне непорозуміння в термінах, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на LB.ua.

Також зазначається, що з сайту Кабміну новину із заявою Гончарука видалили.

"З наступного року ми будемо давати кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року", – зазначила Новосад.

Очільниця МОН пояснила, що останні кілька років заробітна плата розраховувалася відповідно до кількості учнів дворічної давності, а контингент за останні роки значно зріс.

Тому виходить, що областям не завжди вистачало коштів, щоб виплачувати і оклад, і надбавки, зокрема за престижність. Для цього в Держбюджеті-2020 Кабмін заклав 2,2 млрд гривень, щоб порахувати реальний контингент учнів.

Новосад спростувала гучну заяву про зарплату вчителям УП.Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала причини виникнення заборгованості вчителям.

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