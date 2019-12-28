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Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував відкривати в Україні більше приватних дитсадків, щоб подолати черги.

Зокрема, глава уряду наголосив, що для якісної дошкільної освіти потрібно розв’язати три першочергові завдання: подолання черг в дитсадки, відкриття приватних закладів та забезпечення інклюзивного доступу, пише пресслужба відомства.

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"На 1 вересня 2019 року черга до дитсадків становила понад 30 тисяч дітей. Стоїть завдання лібералізації вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти та встановлення пільгової плати за оренду приміщень", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що уряд запланував збільшити тривалість відпустки вихователям та впровадити грошову допомогу випускникам вишів, які укладуть угоду на працевлаштування.

Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків

Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти повідомили, коли зникнуть черги в дитсадки.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
дошкільний період
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
черга в дитячий садок дитячий садок Кабінет Міністрів України
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