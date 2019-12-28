Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запропонував відкривати в Україні більше приватних дитсадків, щоб подолати черги.

Зокрема, глава уряду наголосив, що для якісної дошкільної освіти потрібно розв’язати три першочергові завдання: подолання черг в дитсадки, відкриття приватних закладів та забезпечення інклюзивного доступу, пише пресслужба відомства.

"На 1 вересня 2019 року черга до дитсадків становила понад 30 тисяч дітей. Стоїть завдання лібералізації вимог до відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної освіти та встановлення пільгової плати за оренду приміщень", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що уряд запланував збільшити тривалість відпустки вихователям та впровадити грошову допомогу випускникам вишів, які укладуть угоду на працевлаштування.

Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міносвіти повідомили, коли зникнуть черги в дитсадки.

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