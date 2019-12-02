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"Гомосексуалізм – це гріх!" У США звільнили вчительку за скандальну заяву

2.1т
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У США звільнили вчительку початкової школи Дірфілда в штаті Юта, бо вона сказала п'ятикласникам, що гомосексуалізм – це гріх.

Інцидент трапився у День подяки, коли учень Даніель розповів, що вдячний за те, що його скоро усиновить пара геїв, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Daily Mail (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Тут нема за що бути вдячним. Чоловіки живуть у гріху", – агресивно відповіла вчителька.

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Три дівчини в класі сказали, що кілька разів намагалися зупинити жінку, але вона продовжувала свої зауваження. Врешті-решт школярки вийшли з класу, щоб знайти директора. Після цього вчительку звільнили.

Скандал набув чималого розголосу. Всі підтримали майбутніх батьків Даніеля – Луї та Джоша ван Амстелів. Наступного дня після інциденту передня частина їхнього будинку була обклеєна різнокольоровими паперовими сердечками, на яких люди писали слова підтримки.

Батьки Даніеля

Батьки Даніеля

Facebook Louis van Amstel

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США "вчителька року" зайнялася оральним сексом з учнем і здалася поліції.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
США
Теги
конфлікт в школі скандал в школе ЛГБТ викладач
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Статья в духе "Обосса".На Х о х л я н д и и г е й- п а р а д ы п и д о р а с о в-это норма.
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фил филька
фил филька
ну что кружевные скажете - правильно училку уволили или нет?))
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фил филька
фил филька
а если бы училка ПРОЦИТИРОВАЛА библию: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Синодальный перевод). ее тоже бы уволили?))
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