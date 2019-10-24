Голову качай! Найкращі вчителі України знялися у кліпі

Гурт ТНМК записав трек "Прокачай" спільно з найкращими вчителями України та лауреатами щорічної національної "Нобелівської премії для вчителів".

Презентація пісні відбулася на церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2019 у Національній Опері, написали музиканти на офіційній Facebook-сторінці (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У записі кліпу взяли участь найкращі педагоги-новатори України 2017 і 2018 років – Пауль Пшенічка (найкращий вчитель фізики світу 2004 року), Олександр Жук та фіналісти "Нобелівської премії для вчителів" у 2019 році – Тетяна Веркалець, Оксана Ратушняк і Юрій Гайдученко.

"Пісню було створено спеціально до церемонії нагородження найкращих креативних педагогів країни", – зазначили музиканти.

Пауль Пшенічка у кліпі ТНМК Скрін відео

Тетяна Веркалець у кліпі ТНМК Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно названо найкращого вчителя України у 2019 році.

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