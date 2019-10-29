"Голос" запропонував збільшити робочий тиждень для вчителів: Міносвіти поставило крапку

Міністерство освіти не підтримало пропозиції партії “Голос” запровадити 40-годинний робочий тиждень для вчителів.

Як заявила міністерка освіти Ганна Новосад, ця правка є погано пропрацьованою і не дає відповідей на запитання, як саме будуть захищені вчителі і як ці години будуть обліковуватись, пише пресслужба відомства.

Також очільниця МОН зазначила, що освітяни запланували під Верховною Радою України на сьогодні, 29 жовтня, акцію протесту через правки депутатів “Голосу” до законопроєкту “Про повну загальну середню освіту”. До протестувальників приєднаються заступники Новосад Любомира Мандзій та Єгор Стадний.

"Я б хотіла звернутися до наших освітян і запевнити, що Міносвіти категорично не підтримуватиме таких новацій. Наразі наша ціль, щоб новий Закон “Про повну загальну середню освіту” створив більше можливостей та інструментів для успішної роботи вчителів, а не додатково регулював їхню працю", – відзначила Новосад.

За її словами, МОН вважає доцільним внести окремі надбавки до зарплати вчителів у посадовий оклад.

“Ненормальна ситуація, коли надбавки за своєю вагою у заробітній платі вчителів можуть переважати над посадовим окладом. Ми виступаємо за те, щоб їх кількість була зменшена, але лише за рахунок їхнього внесення в посадовий оклад. Наприклад, надбавка за престижність має стати частиною посадового окладу вчителя”, – пояснила міністерка.

"Голос" запропонував збільшити робочий тиждень для вчителів kordon.in.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчителі забили на сполох через правки щодо скасування надбавок вчителям і збільшення робочого часу до 40 годин на тиждень, які подали народні депутати політичної фракції "Голос" до проєкту закону про середню освіту. Педагоги вважають, що це погіршить умови праці. Проте у "Голосі" пояснили, що ініціатива навпаки гарантуватиме вищу зарплату.

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