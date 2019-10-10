Голодувала: на окупованому Донбасі дитина знепритомніла в школі

В окупованому селищі Оленівка на Донбасі п'ятикласниця знепритомніла в школі від голоду.

Мати дитини тривалий час зловживає спиртними напоями, в квартирі панує антисанітарія, відсутні продукти харчування, пише Depo.Донбас з посиланням на пресслужбу "МВС ДНР".

"В Оленівці на уроці одна з учениць 5 класу школи № 2 відчула себе погано. Дівчинку відвели до шкільної медсестри, яка підтвердила стан дитини. Під час бесіди стало відомо, що школярка страждає голодом, бо вдома зовсім немає їжі", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поліція провела з ​​матір'ю профілактичну бесіду. Якщо вона не створить своїй дитині належні умови для життя, буде розглянуто питання про позбавлення її батьківських прав.

Школа Уніан

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