Годують списаними продуктами: школи під Києвом потрапили в гучний скандал

У школах Києво-Святошинського району Київської області виник скандал, тому що дітей початкових класів годують неякісними обідами.

Комунальне підприємство "Дитяче харчування" за 20% "відкату" забезпечує 13 тисяч учнів майже списаними продуктами за "найкращу" ціну, яка вигідна для постачальника шкільної їжі. Про це програмі "Гроші" розповіла колишня бухгалтерка установи Оксана Розумна (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пів року тому директора Валерія Смірнова затримали під час отримання хабаря. Його звільнили і через деякий час знову призначили очільником КП "Дитяче харчування".

Зазначається, що Смірнов заносив і продовжує давати чиновникам гроші, які краде на дитячих обідах. Адже тільки на "відкатах" підприємство в рік заробляє близько 9 мільйонів гривень.

Заступник голови відділу освіти Києво-Святошинської РДА Анатолій Драчук, який підписав указ про поновлення на роботі, прокоментував, що йому не надходило повідомлення з поліції про затримання Смірнова. Тому законних підстав не підписати документ не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гімназія Києва втрапила у скандал через їдальню.

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