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Global Teacher Prize Ukraine: названо найкращого вчителя країни

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Вчителька Наталія Кідалова спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітополя (Запорізька область) перемогла у щорічній національній премії Global Teacher Prize, яку втретє вручають в Україні.

Урочиста церемонія нагородження відбулася в Національній опері в Києві. Переможниця отримала 250 000 гривень, поїздку в Дубай на Global Education and Skills Forum 2020 та один рік безкоштовного навчання від організатора премії – "Освіторії", пише ТСН (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
Сертифікація вчителів: стартував черговий етап оцінки педагогів

Учителька англійської мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури Наталія Кідалова виборола перемогу у майже 3000 вчителів, які подавалися на нагороду. Зазначається, що до фіналу "Нобелівської" премії для вчителів увійшло 10 освітян.

На уроках Кідалової учні не тільки вивчають твори класиків, але й читають реп. Вчителька є тренеркою і координаторкою Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ "Демократична школа". Завдяки її активності школа виграла обладнання для smart-класу.

Наталія Кідалова

Наталія Кідалова

Освіторія

Вручення премії

Вручення премії

Освіторія

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських вчителів вразили незвичними підходами до навчання.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
освіта нагорода
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