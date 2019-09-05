Глава Сбербанку Росії запропонував скасувати іспити в школах

Голова правління Сбербанку Росії Герман Греф запропонував позбутися від екзаменів в школах, бо вони привчають учнів до системи оцінювання і вбивають будь-яке бажання вчитися.

Про це заявив Греф під час виступу на Східному економічному форумі. На його думку, діти зі школи вже виходять "з інвалідністю", пише Lenta.ru з посиланням на ТАСС.

"Я вам чесно скажу одну з головних речей, які я виніс зі школи, – я ненавиджу процес оцінювання та іспити. Це катастрофа. Одна з моїх особистих цілей – вбити іспити", – сказав глава Сбербанку.

За його словами, люди в навчальному закладі звикають до системи оцінювання, а в подальшому житті при її відсутності розслабляються і не готові що-небудь робити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі студенти прийшли на іспит з підробленими паспортами.

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