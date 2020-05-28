Гірські породи та цикл перетворення

Гірські породи – це тверде тіло, що складається з купки різних мінералів. Вони не є рівномірними і знаходяться на поверхні Землі або в її глибинах.

Є деякі породи, які походять з космосу, – метеорити. Вони можуть мати різні елементи або мінеральний склад, ніж типова земляна порода. Зазвичай вони складаються із заліза.

Вчені, як правило, класифікують гірські породи за способом їх створення чи формування. Існує три основні типи: метаморфічні, ігнозні та осадові. Однорідні гірські породи можуть бути важливим джерелом корисних копалин. А дізнатися більше про корисні копалини ви зможете в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Види гірських порід

Метаморфічні. Утворюються завдяки сильному нагріванню і тиску. Вони знаходяться всередині земної кори, де достатньо тепла і тиску для формування гірських порід. Метаморфічні породи часто виготовляються з інших типів гірських порід. Наприклад, сланці, осадова гірська порода, можуть бути змінені в метаморфічну породу, наприклад шифер або гнейс. Ця зміна форми називається метаморфізмом.

Ігнозні. Утворюються вулканами. Коли вивергається вулкан, він виводить гарячу розплавлену скелю під назвою магма або лава. Врешті-решт магма охолоне і затвердіє, коли вона досягне поверхні Землі або десь у межах кори. Цю загартовану магму чи лаву називають також магматичною породою. Прикладами є базальт і граніт.

Осадові. Утворюються роками шляхом осадження земного матеріалу, що ущільнюється разом і стає твердим. Струмок чи річка перенесе багато невеликих шматочків скель і мінералів до більшої водойми. Ці шматочки будуть осідати на дні протягом довгого часу (можливо мільйонів років). Тоді сформується суцільна скеля. Приклади осадових порід – сланці, вапняки та пісковики.

Аркозові пісковики geodictionary.com.ua

Цикл перетворення гірської породи

Гірські породи постійно змінюються в циклі перетворення. Може навіть минути мільйони років, щоб гірська порода змінилася.

Наводимо приклад кругового циклу, що описує, як порода може змінюватися від магматичного до осадового і метаморфічного з часом.

Розплавлений камінь або магма направляються на земну поверхню вулканом. Він охолоджується і утворює магматичну скелю. Далі річка повільно розбиває цю скелю на невеликі шматки осаду. Осад з роками накопичується і твердіє. Так утворюється осадова порода. Повільно ця осадова порода буде покриватися іншими гірськими породами і потрапить вглиб земної кори. Коли тиск і тепло набудуть достатньо високого рівня, осадова гірська порода перетвориться в метаморфічну. Цикл почнеться знову.

Гірські породи не потребують дотримання цього конкретного циклу. Вони можуть змінюватися від одного типу до іншого і знову повертатися практично в будь-якому порядку.

Цикл перетворення гірської породи Вікімедіа

Цікаві факти про гірські породи:

Слово "магматичне" походить від латинського слова "ignis", що означає "вогонь".

Руди – це гірські породи, які містять золото та срібло.

Осадові породи утворюють шари на дні океанів та озер.

Мармур – метаморфічна порода, що утворюється, коли вапняк піддається впливу сильному нагріванню і тиску всередині Землі.

На домашнє завдання дали опрацювати параграф підручника, а в кінці є незрозумілі запитання чи завдання? Ми вже все підготували! Шукайте правильні рішення в розділі ГДЗ та відповіді з географії за 6 клас.

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