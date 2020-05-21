Гепарди: як вони виглядають та чим харчуються. Цікаві факти

Гепард – найшвидша кішка з усіх сухопутних тварин. Він може досягти швидкості до 110 км на годину. Гепард може розігнатися до такої швидкості за 3,5 секунди.

Гепарди в основному зустрічаються в Африці, також є невелике їх населення в Ірані. Вони люблять жити на відкритих ділянках суші, таких як африканські трави і савани. Про місце проживання інших тварин читайте в підручнику з біології за 7 клас Т.І. Базанової.

Гепарди вважаються вимираючим видом. У 1900 році було понад 100 000 гепардів, але сьогодні їх близько 11 000.

Характерні ознаки

Гепарди мають коротке засмагле хутро, яке має невеликі чорні цятки, що допомагає їм сховатися. На білій ділянці шлунка в гепарда плям немає. Дорослі кішки виростуть до 60 кг і довжиною близько 130 см.

Вони мають струнке тіло, довгі ноги та вузьку талію. Самка зазвичай менша за самця, але зовнішніх відмінностей між чоловічим та жіночим гепардом немає.

Гепарди менші, ніж лев, тигр, леопард та ягуар. Часто їх вважають найменшими з великих котів.

Самці для полювання часто об'єднуються в групи, які називаються коаліціями. Зазвичай вони групуються з братами, але можуть і з існуючою групою або іншими самцями, які були самотніми. Однак самки гепардів полюють на самоті або з дитинчатами.

Гепард yak-zrobyty.in.ua

Харчування

Гепарди в основному харчуються газелями, імпалами, цесарками та зайцями. Вони полюють у сутінках чи світанку.

У них відмінний зір, тому підкрадаються якомога ближче до здобичі, а потім використовують свою найвищу швидкість для лову. Гепарди зазвичай їдять жертву якомога швидше, перш ніж лев чи гієни зможуть забрати її.

Маленькі гепардики дуже вразливі, коли народжуються. Мати уважно оберігає дитинчат від потенційних ворогів: лева, леопарда та зграї гієн. Молоді гепарди живуть з мамою до 1,5 року.

В основному гепард проживе 15-20 років.

Цікаві факти про гепардів:

Хоча гепарди не можуть ревіти, вони видають ряд інших звуків, таких як муркотіння, щебетання, ридання і гарчання. Вони використовують деякі з цих звуків для спілкування з іншими гепардами.

Стародавні єгиптяни тримали гепардів як домашніх тварин.

Талісманом для чіпсів Cheetos є Честер Гепард.

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