Гейміфікація в освіті: що це таке і чим корисне для дітей

Гейміфікація (або ігрофікація) полягає в тому, щоб використовувати ігрові підходи для неігрових процесів. Це допомагає достукатися до сучасних дітей, які звикли грати в комп'ютерні ігри і спілкуватися в соціальних мережах.

Як пише Освіта Нова, ігрові методики завжди використовувалися в шкільній освіті. Контрольні і екзамени, перехід з класу в клас, фінальне тестування – в цьому є елементи гри, втім не завжди дієві.

"Проблема в тому, що класичні освітні методики часто ігнорують простий, але безмежно значущий факт – навчання має приносити радість, воно може і має бути цікавим. Найцінніший потенціал ігрового навчання криється в тому, що воно допомагає учням бачити завдання, тему або модель в контексті – як частину системи", – йдеться в повідомленні.

Гейміфікація НУШ

Хороша гра вирішує кілька потреб гравців:

потреба в автономії – я сам вибираю, грати чи ні, у що грати і як досягати успіху;

потреба в компетентності – я розібрався і впорався. Я переможець;

потреба у визнанні – я можу поділитися результатом з іншими користувачами.

Щоб задовольнити ці потреби, варто:

запропонувати винагороду за кожне завдання – це можуть бути бали, що мають матеріальну або нематеріальну цінність.

зважено стимулювати конкуренцію. Багатьох це мотивує, а інших лякає порівняння з кимось або невисока позиція в рейтингу;

передбачити різні види взаємодії: один проти одного, команда проти проблеми;

надати можливість ділитися результатами і досягненнями як в грі, так і за її межами (наприклад, в соцмережах або на дошці пошани в класі).

Адепти ігрових методик відзначають, що так учні краще запам'ятовують матеріал.

Так, після пів року практики можна помітити, що основна принада ігрових методик – це ставлення до помилок. У школі за це завжди карають, але рідко хвалять за правильні відповіді або рішення. У комп'ютерних іграх, навпаки, помилки вітаються і є основним інструментом досягнення успіху. Наприклад, гра Angry Birds яскраво демонструє, як з кожною невдачею гравець випробовує нові варіанти успішного досягнення мети – вбити свиней. Граючи, ми знаємо, що немає нічого страшного в невдачі – чим швидше ми зробимо щось не так, тим швидше ми зможемо знайти вірне рішення.

Зазначається, що гра – це один із способів мотивації. Тому гейміфікація без якісного освітнього контенту працювати не буде.

Гейміфікація НУШ

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