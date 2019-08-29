Гаряча лінія з питань освіти припинить роботу після 1 вересня

Директор ГО "Фонд "Відкрита політика" Ірина Жданова разом з командою проситимуть новий парламент продовжити роботу загальнонаціональної гарячої лінії після 1 вересня.
Як повідомила Жданова, щоб це відбулось, необхідно внести зміни в нормативно-правові документи, пише Укрінформ.
"Наші телефони знають як на мирних територіях, так і на окупованих. Якщо 2 вересня їх вимкнути – це буде неправильно перш за все політично, це означатиме, що ми залишаємо громадян на непідконтрольних територіях сам на сам із вирішенням проблеми отримання легальних документів про освіту, документів державного зразка", – зазначила вона.
Жданова пояснила, що з 1 вересня гаряча лінія повинна роботу припинити, хоча і є "єдиним національним кол-центром з питань освіти в цілому". Зазначається, що за 4 роки роботи було прийнято понад 35 тисяч дзвінків, з яких більше 7 тисяч – зі Сходу та Криму.
"Ми вважаємо непринциповим, хто буде вести гарячу лінію, але ми вважаємо принциповим, щоб вона була", – додала директор фонду "Відкрита політика".
Гаряча лінія
Вчасно
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу" планує змінити освіту на окупованих територіях.
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