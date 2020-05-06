Галактика: види та цікаві факти. Шпаргалка для уроку з астрономії

Галактика – це група зірок, міжзоряного газу, пилу та інших космічних речей. Вона величезна і може мати трильйони зірок. Усі об’єкти в складі галактик обертаються навколо спільного центру мас.

Великі галактики розділені великими площами порожнього простору. Є навіть скупчення галактик, які розділені ще більшими площами космосу. Вчені вважають, що існує понад 100 мільярдів галактик. Так, Всесвіт величезний. А більше дізнатися про нього ви зможете в підручнику з астрономії за 11 клас М.П. Пришляка.

Чумацький шлях

Ми живемо в галактиці під назвою Чумацький Шлях. Ця велетенська зоряна система є частиною скупчення близько 3000 галактик під назвою Локальна група. Чумацький Шлях – це спіральна форма галактики і складається з 300 мільярдів зірок.

Всі зірки, які можна побачити неозброєним оком, знаходяться в нашій галактиці. До 1924 року Чумацький шлях був єдиною відомою галактикою. Проте в 1924 році американський астроном Едвін Габбл повідомив про відкриття інших галактик.

Навколо Чумацького шляху існує кілька зоряних потоків. Вони є залишками зоряних кластерів і карликових галактик, які свого часу поглинув Чумацький Шлях.

Чумацький шлях Ракурс

Види галактик

Спіральні. Галактика має ряд довгих плечей, які спірально обертаються навколо центру. Вона складається з плоских зоряних дисків, спіральних гілок і сферичної центральної складової балдж. У центрі розташовані старі зірки, які рухаються по орбітах. Чумацький Шлях та Андромеду вважають спіральними.

Лінзоподібні. Цей тип галактики схожий на спіраль, але має довгу смугу посередині, а спіралі відходять від кінців. Вони мають чітку виражену опуклість в центрі.

Еліптичні. Мають форму еліптичного диска без різких меж упорядкування і чітких деталей. В еліптичній галактиці рівномірний розподіл зірок без чіткого ядра.

Іррегулярні. Це будь-яка інша форма галактики, яку неможливо віднести до жодного типу. Більшість іррегулярних утворені двома різнотипними галактиками, які врізаються одна в одну.

Цікаві факти про галактику:

Слово галактика походить від грецького слова "молочний".

Деякі вчені вважають, що більша частина маси галактики складається з таємничої речовини, яка називається темною речовиною.

Вважається, що в центрі галактик є масивна чорна діра.

Найближча до Чумацького Шляху – галактика Андромеда, яка знаходиться приблизно в 2,6 мільйонів світлових років від нас.

Потрібно більше двохсот мільйонів років, щоб Сонце вийшло на орбіту в центр галактики. Це називається галактичним роком.

Для закріплення матеріалу у школі часто дають виконувати задачі на швидкість, з якою віддаляється галактика. Перевірити себе ви зможете за допомогою ГДЗ з астрономії за 11 клас М.П. Пришляка.