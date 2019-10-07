Гаджети на уроках: вчитель з Харкова кардинально змінив підхід до навчання

Вчитель історії Владислав Кронгауз школи №3 міста Харкова здивував українців незвичними методами навчання: він закликає на уроках учнів користуватися гаджетами.

Директор навчального закладу Валентина Косміна не приховує гордості: 4 роки тому, вибираючи між досвідченим педагогом-істориком і тоді ще студентом Владиславом вона зробила ставку на останнього – і не прогадала, пише Харків.Коментарі (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Я спостерігаю, як вони з великим захопленням працюють з гаджетами. Я створюю якусь провокацію – і прошу знайти фейк про політичного діяча. Наприклад, про Івана Мазепу – довгий час на пострадянському просторі його вважали зрадником українського народу, тому що він зрадив Петра І. Зараз оцінка цієї історичної особистості інша – і ми дивимося на нього з боку козацтва, шукаємо факти. Для мене дуже важливо, коли дитина сама робить висновки і не боїться висловлювати свою точку зору", – розповів вчитель.

Кронгауз також освоїв програму GoogleClassroom, за допомогою якої розсилає учням домашні і класні завдання.

"Я розумію, що у дітей колосальне навантаження, і моє завдання – допомогти їм розібратися в предметі. Яким би добрим не був підручник, не кожному учневі він підійде. Потенціал у кожної дитини різний, і під нього потрібно підлаштуватися. І потім дітям не цікаво 45 хвилин слухати монотонний монолог вчителя. Повинні бути альтернативні варіанти – на УouТube є чудові відеоролики, мультфільми і документальні фільми з історії", – поділився досвідом Кронгауз.

Також історик часто організовує для школярів прогулянки старими вуличками Харкова, щоб захопити історією рідного краю, або аналізує разом з учнями дореволюційну газету "Південний край", щоб ті могли уявити, чим дихали жителі міста 100 років тому.

"Мені це до душі. І я поки зі школи йти не планую ", – додав молодий викладач.

Метод навчання Кронгауза Харків.Коментарі

Метод навчання Кронгауза Харків.Коментарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українських вчителів вразили незвичними підходами до навчання.

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