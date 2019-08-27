Фото дівчинки з Шотландії в перший день у школі вразило мережу: у чому справа

П'ятирічна Люсі з Шотландії стала знаменитістю після того, як її мати опублікувала фотографії доньки у Facebook – перед першим днем у школі та після нього.

За словами мати Джилл, Люсі "любить бути чистою" і ідеально виглядала перед тим, як відправитися до школи. Після дня ігор з подругами, її одяг перетворився у щось хаотичне, пише BBC news Україна (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вона дуже любить школу, і це був її перший день у другому класі початкової школи, тому вона дуже хотіла вдягнути нові речі", – розповідає Джилл.

Коли Джилл днем побачила, в якому стані дочка повернулася додому, вона запитала, чим займалася Люсі. Дівчинка відповіла, що не було нічого надзвичайного.

Мати надіслала батькові Люсі фотографії після того, як він запитав, як пройшов перший день доньки у школі.

"Він подумав, що це дійсно смішно, тому ми поділилися цим з друзями та родиною у своєму Facebook", – сказала Джилл.

А після цього вони відправили фотографії до місцевої газети Barrhead News, де відзначили, що знімки стали улюбленим набором фото, що ілюструють повернення до навчання.

За словами матері, Люсі спокійно віднеслась до такої реакції користувачів соцмережі і сказала всім "О, я знаменита".

Дівчинка Люсі BBC News Україна

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