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Фінансування – найкращим: Кабмін анонсував важливі зміни для вишів

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З січня 2020 року вищі заклади освіти України фінансуватимуть відповідно до результатів їх діяльності, також зміняться підходи до управління університетами.

Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, рішення прийняли під час засідання уряду, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Вже з січня буде працювати формульний підхід – 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту – залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо", – пояснив Гончарук.

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За його словами, реформа дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах.

Як повідомила міністерка освіти Ганна Новосад, наразі система фінансування та управління не дає заслуженої винагороди викладачам через систему "зрівнялівки", пише Укрінформ.

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"МОН поставило за мету, щоб через п'ять років принаймні 35% респондентів роботодавців позитивно оцінювали вищу освіту", – сказала Новосад.

Також виші отримають фінансову автономію, запровадять систему KPI для ректорів університетів, в межах якої будуть визначатися показники стратегічної ефективності управлінців вищої освіти. А вартість навчання на контракті залежатиме від індикативної собівартості підготовки фахівців університетом в попередньому році.

Фінансуватимуть найкращих: Гончарук заявив про зміни для вишів

Фінансуватимуть найкращих: Гончарук заявив про зміни для вишів

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які виші отримали найбільше коштів на науку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта в Україні Реформа освіти
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
університет освіта реформа Кабінет Міністрів України
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