Фінансова грамотність: в українських школах вводять новий предмет

З 1 вересня учні дев'ятих і десятих класів в школах України вивчатимуть фінансову грамотність.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки, навчальний посібник і робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.

Основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти – про це українські школярі дізнаються у новому навчальному році.

"Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення", – наголосив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

У розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Університету банківської справи та низка експертів.

Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити за посиланням.

Дитина Твоє місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо топ-6 найбільш незвичайних предметів, які вивчають школярі в різних країнах світу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся