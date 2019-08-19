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Фінансова грамотність: в українських школах вводять новий предмет

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З 1 вересня учні дев'ятих і десятих класів в школах України вивчатимуть фінансову грамотність.

Як пише пресслужба Міністерства освіти та науки, навчальний посібник і робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.

Основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти – про це українські школярі дізнаються у новому навчальному році.

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"Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення", – наголосив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

У розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", Університету банківської справи та низка експертів.

Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити за посиланням.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа освіта Міністерство освіти України
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Надо иначе назвать предмет. Например, "финансы поют романсы". Денег-то у paгулей нэма
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