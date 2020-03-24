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Фінал конкурсу "Учитель року-2020" перенесли через карантин: названа дата

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Третій тур всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2020" перенесли на 17-25 вересня 2020 року через карантин.

Відповідний наказ, який підписав в.о. міністра освіти Юрій Полюхович, оприлюднили на сайті відомства, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, фінал конкурсу був запланований на 2-10 квітня. У ньому повинні були взяти участь переможці попереднього регіонального туру. Цьогоріч конкурс проводять у п’яти номінаціях: "Зарубіжна література", "Історія", "Образотворче мистецтво", "Початкова освіта", "Хімія".

Фінал конкурсу "Учитель року-2020" перенесли через карантин

Фінал конкурсу "Учитель року-2020" перенесли через карантин

Перша електронна газета

"Учитель року" – всеукраїнський конкурс професійної майстерності вчителів, який має на меті виявити й підтримати талановитих педагогів, сприяти їхній самореалізації. Його проводять 25 років поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє українців потрапили в топ-50 найкращих вчителів світу.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України викладач школа
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