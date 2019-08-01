"Феодалізм!" У Зеленського розповіли, як побороти "ректорську мафію"

В Україні необхідно змінювати систему керування вищими навчальними закладами і запроваджувати наглядові ради.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт з освіти із команди Володимира Зеленського, кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Бабак, якому пророкують посаду міністра освіти і науки.

Бабак прокоментував проблему "ректорської мафії" в Україні, коли одна людина обіймає посаду ректора кілька десятків років поспіль.

"Я знаю ректорів, які по 30 років на цій посаді... Звісно, цю систему треба змінювати. Щоб не було можливості стати ось такими "феодалами", – зазначив він.

За словами політика, вже кілька років у Верховній Раді лежить законопроект про корпоративну систему управління університетами.

"Ректор має бути здебільшого менеджером. У них купа проблем: і нові комплекси, і тисячі працівників і так далі. Це операційний процес, яким вони мають займатися. А окремо є вчена рада, яка має займатися освітніми програмами, вченими ступенями, дослідженнями тощо. Ось ці речі треба розділити... Бо зараз ректор уособлює практично всю владу в університеті", – пояснив Бабак.

Він наголосив, що необхідно запроваджувати наглядові ради над університетами – які б контролювали, зокрема, виконання ректором поставлених завдань із розвитку вишу.

Крім того, запропонував експерт, до таких рад можна залучати роботодавців, які зацікавлені у зміні навчальних планів відповідно до запитів сучасного ринку праці.

"Вони можуть спокійно: а) допомагати б) контролювати ректорів. І тоді у нас, сподіваюся, не буде цього ректорського "феодалізму", – резюмував він.

Роботу ректорів могли б контролювати наглядові ради sofi.com

Як писав OBOZREVATEL, також Сергій Бабак розповів, що буде з новою українською школою. За його словами, освітня реформа буде підкоригована з урахуванням колишніх помилок, але продовжена і навіть прискорена.

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