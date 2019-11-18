Феєрично! Українські студенти перемогли на конкурсі інновацій в Сінгапурі

Четверо учнів Малої академії наук України завоювали золоті медалі на Глобальному конкурсі інновацій AIGC-2019 в Сінгапурі.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник директора з міжнародних відносин МАН Євген Кудрявець.
"Феєрична перемога на Глобальному конкурсі інновацій AIGC 2019 в Сінгапурі. 4 золотих медалі в учнів Малої академії наук України: Ольги Харасахал, Софії Петришин, Назара Поночевного та Дмитра Лопушанського", – розповів Кудрявець.
Також зазначається, що Харасахал здобула на AIGC-2019 абсолютну перемогу – нагороду "Кращий серед кращих (Best Award Trophy)".
Українські школярі перемогли на конкурсі інновацій в Сінгапурі
Facebook Євген Кудрявець
Як повідомили у пресслужбі МАН, юні винахідники представляли проєкти, що вже мають робочий прототип і готові до запуску на світових ринках.
У складі журі були представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школярі увійшли до топ-10 всесвітньої олімпіади з робототехніки.
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