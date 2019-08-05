ЄС вкладе гроші в українську освіту: на що вони підуть

У конкурсі Жан Моне програми Європейського Союзу Еразмус+ перемогли 22 українські проєкти. Їх виконавці отримають фінансування на загальну суму майже 750 тисяч євро.

Як пише пресслужба Кабінету міністрів України, роботу над втіленням проєктів планують розпочати вже у вересні 2019 року.

"Загалом цього року за напрямом Жан Моне було відібрано 285 проєктів. Їх виконуватимуть дослідники з різних країн світу", – йдеться в повідомленні.

Йдеться про фінансування напрямів економічного розвитку, врядування, регіональної політики, кримінальної політики, європейських цінностей, європейського простору вищої освіти, соціальних та економічних питань мігрантів і переселенців, захисту інформації й запобігання корупції, кібербезпеки, підтримки асоціацій.

Виконавцями завдань стануть представники 12 вишів та 3 громадських організацій з різних регіонів країни. А саме:

Київський університет імені Бориса Грінченка;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки;

Національний університет "Львівська політехніка";

Одеський національний університет ім. І. Мечникова;

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили;

Запорізький національний університет;

Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;

Київський національний університет ім. Т. Шевченка;

Тернопільський національний економічний університет;

Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Платформа європейських студій для сталого розвитку;

Український інститут з кризового менеджменту та розв’язання конфліктів;

Регіональний центр європейських освітньо-наукових ініціатив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, безробітні Донеччини зможуть здобути освіту безкоштовно.

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