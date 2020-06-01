Ерозія ґрунту: що це таке і як виникає

Оксана Воля Моя Школа 12:02, 1.06.2020

Ерозія – це руйнування суходолу водою, вітром або льодом. Ерозія допомогла сформувати багато цікавих особливостей поверхні Землі: гірські вершини, долини та берегові лінії.

Людська діяльність підвищила швидкість ерозії у багатьох місцевостях. Це відбувається через фермерство, ранчо, вирубування лісів та будівництво доріг і міст. Людська діяльність спричинила змивання близько одного мільйона гектарів верхнього ґрунту щороку.

У природі існує багато різних сил, які викликають ерозію. Залежно від типу, ерозія ґрунту може відбутися швидко або зайняти тисячі років. Більше про властивості ґрунту читайте в підручнику з природознавства за 5 клас Т.В. Коршевнюк.

Водна ерозія

Вода є основною причиною ерозії на Землі. Хоча вода спочатку може не здаватися потужною, але є однією з найпотужніших сил на планеті. Існує кілька способів, якими вода спричиняє ерозію:

  • Опади. Опади можуть спричинити ерозію, коли дощ потрапляє на поверхню Землі, або, коли краплі дощу накопичуються та течуть, як невеликі потоки.

  • Річки. Річки розщеплюють частинки вздовж дна річки і переносять їх вниз за течією. Це тривалий процес. Одним із прикладів ерозії річки є Гранд-Каньйон, який утворився річкою Колорадо.

  • Хвилі. Океанські хвилі можуть призвести до розмивання берегової лінії. Енергія зсуву і сила хвиль змушує шматки гірських порід і берегової лінії відриватися.

  • Повені. Великі повені можуть спричинити ерозію дуже швидко, подібно до потужних річок.

Вітрова ерозія

Вітрову ерозію також називають дефляцією. Вітер є основною причиною ерозії в сухих районах. Він може пошкодити молоді рослини, видувати ґрунт, виношуючи з собою невеликі частинки і пил. Вітер також може знести багато родючого ґрунту.

Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильному вітру і відсутній природній рослинний покрив, який захищає поверхню ґрунту.

Вітрова ерозія
vaderstad.com

Льодовикова ерозія

Льодовики – це гігантські річки льоду, які повільно рухаються, вирізаючи долини та формуючи гори. Щоб дізнатися більше про льодовики, ви можете прочитати підручник з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Льодовики можуть сточувати поверхню ложа за допомогою уламків, включених у природні шари. Лід також може виломлювати і захоплювати за собою блоки величезних порід.

Існують також й інші сили, які можуть викликати ерозію:

  • Живі організми. Дрібні тварини, комахи та черв’яки можуть додати ерозії, розбиваючи ґрунт, так щоб вітер та вода легше його переносив.

  • Гравітація. Сила тяжіння може спричинити ерозію, потягнувши гірські породи та інші частинки в сторону гори чи скелі. Гравітація може спричинити зсуви, які можуть суттєво розмити територію.

  • Температура. Зміни температури, спричинені нагріванням гірських порід, можуть призвести до розширення і тріщини гірської породи. Це може призвести до того, що шматочки з часом відламуються і можуть викликати ерозію.

Контроль ерозії

Є речі, які можна зробити, щоб обмежити кількість ерозій, спричинених людською діяльністю. Сюди входить посадка дерев навколо сільськогосподарських угідь для захисту від вітру. Також можна перемістити стадо тварин, щоб відросли луки, і посадити нові дерева замість вирубаних.

Цікаві факти про ерозію:

  • Слово ерозія походить від латинського слова "erosionem", що означає "відгризання".

  • Вчені вважають, що річка Колорадо розмиває Великий Каньйон протягом багатьох мільйонів років.

  • Вітряна ерозія може спричинити величезні пилові бурі.

  • Найшвидший льодовик за три місяці просунувся на 11 км.

  • Копалини в осадовій породі часто виявляються ерозією.

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