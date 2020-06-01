Ерозія ґрунту: що це таке і як виникає

Ерозія – це руйнування суходолу водою, вітром або льодом. Ерозія допомогла сформувати багато цікавих особливостей поверхні Землі: гірські вершини, долини та берегові лінії.

Людська діяльність підвищила швидкість ерозії у багатьох місцевостях. Це відбувається через фермерство, ранчо, вирубування лісів та будівництво доріг і міст. Людська діяльність спричинила змивання близько одного мільйона гектарів верхнього ґрунту щороку.

У природі існує багато різних сил, які викликають ерозію. Залежно від типу, ерозія ґрунту може відбутися швидко або зайняти тисячі років. Більше про властивості ґрунту читайте в підручнику з природознавства за 5 клас Т.В. Коршевнюк.

Водна ерозія

Вода є основною причиною ерозії на Землі. Хоча вода спочатку може не здаватися потужною, але є однією з найпотужніших сил на планеті. Існує кілька способів, якими вода спричиняє ерозію:

Опади. Опади можуть спричинити ерозію, коли дощ потрапляє на поверхню Землі, або, коли краплі дощу накопичуються та течуть, як невеликі потоки.

Річки. Річки розщеплюють частинки вздовж дна річки і переносять їх вниз за течією. Це тривалий процес. Одним із прикладів ерозії річки є Гранд-Каньйон, який утворився річкою Колорадо.

Хвилі. Океанські хвилі можуть призвести до розмивання берегової лінії. Енергія зсуву і сила хвиль змушує шматки гірських порід і берегової лінії відриватися.

Повені. Великі повені можуть спричинити ерозію дуже швидко, подібно до потужних річок.

Вітрова ерозія

Вітрову ерозію також називають дефляцією. Вітер є основною причиною ерозії в сухих районах. Він може пошкодити молоді рослини, видувати ґрунт, виношуючи з собою невеликі частинки і пил. Вітер також може знести багато родючого ґрунту.

Вітрова ерозія поширена там, де немає перешкод сильному вітру і відсутній природній рослинний покрив, який захищає поверхню ґрунту.

Вітрова ерозія vaderstad.com

Льодовикова ерозія

Льодовики – це гігантські річки льоду, які повільно рухаються, вирізаючи долини та формуючи гори. Щоб дізнатися більше про льодовики, ви можете прочитати підручник з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Льодовики можуть сточувати поверхню ложа за допомогою уламків, включених у природні шари. Лід також може виломлювати і захоплювати за собою блоки величезних порід.

Існують також й інші сили, які можуть викликати ерозію:

Живі організми. Дрібні тварини, комахи та черв’яки можуть додати ерозії, розбиваючи ґрунт, так щоб вітер та вода легше його переносив.

Гравітація. Сила тяжіння може спричинити ерозію, потягнувши гірські породи та інші частинки в сторону гори чи скелі. Гравітація може спричинити зсуви, які можуть суттєво розмити територію.

Температура. Зміни температури, спричинені нагріванням гірських порід, можуть призвести до розширення і тріщини гірської породи. Це може призвести до того, що шматочки з часом відламуються і можуть викликати ерозію.

Контроль ерозії

Є речі, які можна зробити, щоб обмежити кількість ерозій, спричинених людською діяльністю. Сюди входить посадка дерев навколо сільськогосподарських угідь для захисту від вітру. Також можна перемістити стадо тварин, щоб відросли луки, і посадити нові дерева замість вирубаних.

Цікаві факти про ерозію: