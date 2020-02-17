"Епідемію холери хочуть?" У школах Криму ввели абсурдну "заборону" на воду

У школах Сімферополя, що в окупованому Криму, ввели обмеження на використання води через її дефіцит.

Відповідні заборони отримали батьки учнів від класних керівників і керівництва шкіл. Їх зобов'язали забезпечити дітей вологими серветками і рідкими антисептиками, пишуть "Факти" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

У деяких навчальних закладах батьків навіть просять приносити воду, щоб поливати квіти. Також вчителі в деяких школах батьків просять приносити воду для квітів. Окупаційна "влада" Сімферополя інформацію про заборону води в закладах освіти не підтверджує.

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У мережі бурхливо відреагували на інцидент. Користувачі почали наголошувати, що подібні обмеження можуть призвести до плачевних наслідків.

"Вони епідемію холери хочуть спровокувати в школах? Заморити дітей і кричати: "Геноцид, дайте воду?", "Хм... вже до такого доходить? І що вони збираються далі робити?", – написали в коментарях під постом користувача @KrimRt у Twitter.

У школах Сімферополя ввели заборону на воду Факти

Они эпидемию холеры хотят спровоцировать в школах?

Уморить детей и орать -геноцид,дайте воду? — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму вчителів змусили контролювати школярів у соцмережах.

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