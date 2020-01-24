"Елітні" школи допомагають вступити в хороший університет? Вчені здивували відповіддю

Навчання в спеціалізованих навчальних закладах практично не дає переваг для вступу до університету в порівнянні зі звичайними школами. Зворотне можна сказати про приватні школи.

Це встановили вчені в результаті відповідних досліджень, пише The Telegraph.

Фахівці-соціологи взяли дані про людей 1970-го року народження, щоб розглянути зв'язок між їх середньою і вищою освітою.

За статистикою, в групу визнаних по всьому світі університетів "Рассел" вступили 12% випускників гімназій і подібних навчальних закладів з підвищеним навантаженням, в той час як для учнів звичайних шкіл цей показник склав лише 5%.

Але при аналізі відносин в родині, успішності і інших базових характеристик студентів за 10 років стало ясно, що насправді відмінностей в ступені підготовленості обох категорій не було.

Так, навчання в ліцеї, гімназії та звичайній школі дає приблизно рівні шанси отримати гарну освіту в майбутньому.

Серйозно ці шанси, згідно з дослідженням, підвищуються при навчанні в приватній школі, - 29% випускників потім потрапили в хороші університети.

Нагадаємо, раніше стало відомо, які захоплення допомагають дітям краще вчитися.

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