В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів: топ-5 помилок

В Україні розпочалась вступна кампанія. З 1 липня 2019 року абітурієнти повинні реєструвати свої електронні кабінети, проте не всім це вдається. Оприлюднено основні помилки вступника та порядок дій для їх виправлення.

Про це повідомляє Osvita.ua. Для реєстрації кабінету потрібно вказати адресу електронної пошти, пароль, дані сертифікату ЗНО, дані документа про повну загальну середню освіту.

Так, одна з розповсюджених проблем при реєстрації кабінету – коли в реєстрі сертифікатів ЗНО не знайдено сертифіката з параметрами вступника. У такому випадку вступник повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.1". До листа додати: сканкопію (фото) сертифіката (з номером, піном, роком видачі) та скріншот з помилкою. За результатами перевірки технічний адміністратор повідомить про додання дійсного сертифіката в реєстр або про недійсність сертифіката.

Наступна поширена помилка – у реєстрі документів про освіту не знайдено свідоцтва/атестата з параметрами вступника. Тоді вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи (ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.2". До листа додає: сканкопію (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі) та скріншот з помилкою.

Буває, що вступник наполягає, що саме в нього діюче свідоцтво/атестат. Проте в реєстрі документів про освіту свідоцтво/атестат з параметрами вступника позначений як анульований. Порядок дій такий: вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи (ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П1.3". До листа додає: сканкопію (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі) та скріншот з помилкою.

Вступ-2019 Педагогічна преса

Ще одна розповсюджена проблема – у даних вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, наявне свідоцтво/атестат, але вказано інший діючий сертифікат ЗНО зазначеного року видачі. Тоді вступник повинен надіслати на електронну пошту технічного адміністратора системи (ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П2.1". До листа він додає: сканкопії (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з помилкою.

Новини Опубліковано інструкцію по роботі з електронним кабінетом для абітурієнтів

Також в даних вступника, що вже містяться в ЄДЕБО, наявний сертифікат, але може бути вказано інше діюче свідоцтво/атестат. У такому випадку вступник надсилає на електронну пошту технічного адміністратора системи (ez@inforesurs.gov.ua) лист з темою: "Помилка при реєстрації П2.2". До листа він додає: сканкопії (фото) свідоцтва/атестата (з ПІБ, серією, номером, датою видачі), сертифіката (з ПІБ, номером, піном, роком видачі), паспорта/документа, що посвідчує особу (з ПІБ, датою народження, серією, номером), та скріншот з помилкою.

Електронний кабінет вступника Міністерство освіти і науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стартувала гаряча лінія МОН щодо вступної кампанії 2019, яка працюватиме до 9 серпня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram