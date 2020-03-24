Експертка назвала причини, чому не скасують ЗНО-2020 в Україні

В Україні не зможуть скасувати ЗНО і дозволити вступ лише за шкільним атестатом, тому що оцінювання в навчальних закладах є суб'єктивним.

Про це розповіла ZN.UA заступниця директора Українського центра оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. На її думку, якщо скасувати тестування, то до вишів вступлять не ті абітурієнти, які краще підготовані.

"Вчитель спілкується тільки зі своїми учнями і часто не бачить учнів інших шкіл. Учителі гімназій і ліцеїв мають дуже високі вимоги, водночас сільські, на жаль, часто мало вимагають від свої учнів. Тому оцінювання, яке пропонувалося вчителями упродовж навчання не може бути критерієм вступу, воно поставить випускників у нерівні умови, а заручниками цієї ситуації стануть учні з найкращих шкіл", – зазначила Вакуленко.

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За її словами, також ЗНО не скасують, тому що в українській середній освіті немає єдиного інструменту підсумкового оцінювання. Тому Міносвіти спільно з УЦОЯО працюють над адаптацією окремих складових процедури проведення ЗНО до ситуації, що склалася.

"Середній бал шкільного атестата не завжди відображає реальний рівень випускника школи на фоні всієї країни. У будь-якому класі є ті, хто отримують високі оцінки, як і ті, хто отримує низькі, але чи відмінники всіх шкіл однаково добре знають математику, українську мову чи фізику? Не думаю", – додала заступниця директора УЦОЯО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексміністерка освіти Ганна Новосад вказала на досвід Європи щодо скасування іспитів у школах.

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