Експерт назвав основну причину поганого вивчення англійської в школах України

Освітній експерт Віктор Громовий заявив, що однією з причин поганої якості викладання англійської мови в українських школах є низький рівень їх фінансування.

Як розповів педагог, не всі навчальні заклади можуть дозволити собі придбати відмінні сучасні оксфордські посібники. А в підручниках з англійської мови українських авторів є дуже багато помилок, пише Gazeta.ua.

"Зараз надзвичайно складно знайти хорошого вчителя з англійської, навіть у столиці України. У сільській місцевості кадрова ситуація значно гірша. Там іноземну часто просто віддають іншим педагогам", – наголосив Громовий.

За його словами, молодь не хоче працювати в школі, тому що їх не влаштовує зарплата. Натомість для учнів викладають іноземну мову здебільшого пенсіонери, проте через декілька років і їм заміни не знайдеться.

Також слід зазначити, що в 2019 році 56% випускників набрали на ЗНО менш ніж половину балів – 150. 12,7% абітурієнтів не зуміли подолати пороговий бал "склав/не склав", який був на рівні 19. З 79 594 учасників лише 36 отримало найвищий бал.

Експерт назвав причину поганого вивчення англійської в школах України Дзеркало тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українців обурили помилки в підручнику з англійської мови для школярів.

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