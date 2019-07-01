Експерт назвав основну причину невтішних результатів ЗНО-2019 в Україні

Екс-керівник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розповів, що основна причина невтішних результатів ЗНО – це якість тестів.

Як пояснив експерт в інтерв'ю Gazeta.ua, різні завдання мають бути для різних груп вступників.

"Тест для осіб, які просто складають ДПА, і для майбутніх математиків і фізиків повинен відрізнятися. Іншими мають бути й завдання для людей, які вступають на філологію чи журналістику", – зазначив Лікарчук.

Як повідомляється, тести ЗНО є застарілими. Адже сучасну технологію проведення запроваджували ще в 2006 році. Концептуальні підходи до укладання тестів уже давно не відповідають вимогам, які існують зараз. Тому їх необхідно змінити.

Фахівець уточнив, що дозволив би абітурієнтам складати ЗНО кілька разів, а потім вони б вибирали найкращий результат.

ЗНО-2019 rubryka.com

"Необхідно відходити від тестів на паперових носіях. В епоху швидкого розвитку інформаційних технологій не є доцільним друкувати завдання і возити їх через всю Україну, витрачаючи на це мільйони гривень із державного бюджету. Така практика була нормальною 10-12 років тому, але не сьогодні", – додав експерт.

Також, на думка Лікарчука, тест не повинен містити понад 50 запитань, як це є зараз, а достатньо 10-15. Але вони мають перевірити вміння абітурієнта використовувати набуті знання у практичній діяльності.

Екс-керівник УЦОЯО вважає неправильним, що школа працює на ЗНО. Уроки перетворюють на підготовку до тестування. Тому не виконується навчальна програма.

Експерт зазначив, якщо форма тесту не зміниться найближчим часом, то абітурієнту на підготовку йтиме 4-5 років.

"Варто визнати, що ЗНО і справді породило репетиторство. Багато-хто в цьому вбачає трагедію, але я вважаю по-іншому. Адже без них кількість учнів, які б не пройшли поріг "не склав" був не 15, а 60 відсотків", – розповів Лікарчук.

ЗНО-2019 Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луцьку четверо однокласників, учні школи №9, склали ЗНО на 200 балів.

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