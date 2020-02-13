Ексчиновниця Харківської ОДА потрапила в скандал через фейковий диплом

Колишня радниця ексглави Харківської облдержадміністрації Марія Андреас підробила диплом про вищу освіту – місцева прокуратура №2 направила справу до суду.

Встановлено, що під час проходження конкурсу на посаду держслужбовця Нацради України з питань телебачення і радіомовлення підозрювана надала конкурсній комісії диплом про здобуття вищої освіти, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Нацрада повідомила правоохоронним органам, що диплом є підробленим. Тому жінка спецперевірку не пройшла.

Обвинувальний акт стосовно Андреас направлено до суду за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Ексчиновниці обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

"Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років", – йдеться в повідомленні.

Марія Андреас Город Х

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Раду пройшли шість "Слуг народу" без вищої освіти.

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