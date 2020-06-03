Ексрегіонал і наймолодший ректор: озвучено прізвище можливого глави МОН

Можливим главою Міністерства освіти і науки України може стати ексрегіонал і колись наймолодший ректор України Сергій Шкарлет.

Про це повідомляє "УП. Життя", посилаючись на власні джерела. За інформацією видання, Шкарлета рекомендували ректори університетів під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сергій Шкарлет раніше балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а в 2010 році зізнався в інтерв'ю, що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича.

"Політичні орієнтири я обрав ще в 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося випробувати на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів", – заявив тоді він.

Сергій Шкарлет УП

Також Шкарлет сказав, що має намір побудувати з Януковичем "нову Чернігівщину". А в 2015 році він балотувався в ту ж Чернігівську облраду, але вже від "Блоку Петра Порошенка".

Крім цього, в 2010 році Сергій Шкарлет очолював Чернігівський державний технологічний університет і був наймолодшим ректором України.

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