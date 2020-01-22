Економлять на дітях? На Прикарпатті різко подорожчало харчування в дитсадках

У Богородчанському районі Івано-Франківської області вартість харчування в дитсадках збільшили в 2,5 рази.
Як розповіла журналістці OBOZREVATEL мати вихованця одного з дитсадків міста, раніше батьки платили 190-200 грн в місяць, а тепер повинні – у межах 500 грн.
Рішення прийняли ще в листопаді 2019 року. За новими розцінками батьки мали оплатити харчування за грудень, проте досі в дошкільних навчальних закладах не повідомляють точної суми, хоч і вже майже закінчується січень 2020 року.
"Встановити вартість харчування однієї дитини дошкільного віку в розмірі 30 грн на день, а розмір батьківської плати – 25 грн (місто), 23 грн (село)", – йдеться в рішенні Богородчанської районної ради.
Батьків обурило також і рішення влади закрити дошкільні заклади в Богородчанах з 1 червня по 31 серпня 2020 року. Здебільшого дорослі ціле літо будуть працювати, а дітям не мають змоги наймати няньку. Що цікаво, вихователям не будуть рахуватися всі три місяці оплачуваної відпустки, а тільки в залежності від посади 28, 42 або 56 календарних днів. Виходить, що працівників дитсадків з метою економії державних коштів примусово відправляють у відпустку за власний рахунок.
На Прикарпатті різко подорожчало харчування в дитсадках
Голос Громади
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гончарук запропонував відкривати більше приватних дитсадків.
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