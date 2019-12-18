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"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

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У мережі виник ажіотаж через фото дерев'яної "карети", якою жителі села Вербень на Рівненщині змушені возити своїх дітей в садок через відсутність іншого транспорту.

Світлини опублікували на сторінці "Освіторія" у Facebook. Автор допису обурився через такий небезпечний спосіб підвезення дітей у дошкільний заклад.

"Діти з села Вербень на Рівненщині їздять в садок у ... саморобній дерев'яній "кареті", запряженій кіньми. В селі просто немає іншого транспорту, щоб возити дітей в дитсадок", – розповідають очевидці.

"Карета", якою дітей возять у садок

"Карета", якою дітей возять у садок

Facebook "Освіторія"

"Карета", якою дітей возять у садок

"Карета", якою дітей возять у садок

Facebook "Освіторія"

Новини
"В сім'ї не без виродка!" У Києві дитячий садок втрапив у скандал
"Карета", якою дітей возять у садок

"Карета", якою дітей возять у садок

Facebook "Освіторія"

Ця новина викликала масу обурення, яке люди висловили в коментарях під скандальним постом, дорікнувши владі проведенням недореформ і акцентуванням уваги на не найбільш актуальних проблемах країни.

"Нова українська школа!!! Реформи! "Як у Фінляндії"!", "Шановні міністри освіти, не в Японію треба їздити і викладати фото, як там, а по таких місцях і робити щось!", "Економ-доставка дітей в школу: і свіжим повітрям надихалися перед уроками, просто бомбезно", "Дуже добре було б, щоб міністри їздили на роботу в таких "каретах", – обурюються українці.

"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

"Свідоме повернення до первіснообщинного ладу. Продумана реформа знищення освіти", "Це ті "автобуси", які будуть возити дітей після закриття сільських шкіл", "Бажано запросити пані Новосад проїхатися. Село треба знати зсередини, а вже потім реформувати", "Дигіталізація, кажете, країна у смартфоні... Ну-ну", "Грета Тунберг плескає в долоні. У дітей не вбито екодитинство", – іронізують люди в коментарях.

"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

"Економ-доставка дітей": мережа розлютило дерев'яне "таксі" дитсадка на Рівненщині

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Рівне
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Хо Хол
Хо Хол
это допомога с мвф :D
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Я такое же на Гаити видел. Один уровень жизни
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