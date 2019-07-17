Ефектно і дорого: як святкують випускний в школах Британії

У британських школах відгриміли випускні вечори, які святкують після здачі всіх іспитів. Ексклюзивні сукні і шикарні автомобілі, дорогі прикраси і букети з сотень троянд – організація заходу займає кілька місяців і хвилює випускників.

Як пише BigPicture, у середньому, щоб відправити на бал одного випускника, його батьки витрачають на бал 220 фунтів (близько 8 тисяч гривень). Проте деякі викладають набагато більше, щоб підкреслити свій статус і продемонструвати рівень сімейного доходу (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Випускний у Великобританії BigPicture

"На організацію та проведення випускних вечорів у Великобританії розвинулася ціла індустрія з річним обігом близько 90 млн фунтів. Вхідні квитки на церемонію (зазвичай випускний проходить в готелі) коштують, щонайменше, 20-30 фунтів. Вбрання обходиться до 700 фунтів, туфлі – близько 40 фунтів, сумочка – 40 фунтів, квіти, зачіска – 50. Крім цього – макіяж, манікюр, педикюр: всі ці деталі образу обходяться в кругленьку суму для батьків випускників", – йдеться в повідомленні.

Під час свята продавці непогано заробляють. Власниця магазину в Ессексі розповіла, що за один сезон продала 870 випускних суконь. За її словами, школярки більш прискіпливі до вибору вбрання, ніж наречені, адже останнім не потрібно ні з ким змагатися.

Хлопцям ж потрібно купити костюм і краватку. Навіть на зачіску деякі витрачають до 100 фунтів.

Щоб ефектно з'явитись на випускному, великобританці орендують лімузин, ретро-автомобіль або навіть карету. Деякі компанії пропонують приземлити випускників біля входу на вертольоті. Коштує це задоволення близько 2 000 фунтів.

"Діти багатих батьків намагаються продемонструвати всім статус і достаток своєї родини. Ті, у кого грошей не так багато, довго збирають на бал, щоб не виглядати гірше за інших. Пафос розпалює епідемію розкоші все сильніше, і в наступному році вона охопить ще більше шкіл у Великобританії, та і по всьому світу", – йдеться в повідомленні.

Випускний у Великобританії BigPicture

Випускний у Великобританії BigPicture

Випускний у Великобританії BigPicture

Випускний у Великобританії BigPicture

Випускний у Великобританії BigPicture

Випускний у Великобританії BigPicture

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волинські школярі влаштували нестандартний випускний.

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