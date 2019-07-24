"Дзвінок тільки для вчителя": українців обурили правила поведінки в школі

У мережі розгорівся скандал через правила поведінки в школі. Одні українці вважають це нормою, а інші не хочуть, щоб їхня дитина підкорювалась будь-якому дорослому.

Шукаючи щоденник доньці, мати Алла Заможська натрапила на правила поведінки в школі, які їй не сподобались. Наприклад, "дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя" або "учень повинен підняти руку і попросити дозвіл у вчителя, щоб вийти з класу". Про це вона написала в Facebook-групі "БАТЬКИ SOS" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Хотіла підкреслити, але там перл за перлом. А потім ми дивуємось, чому в школах все так дивно. Видавництво "БРІСК", м. Харків", – написала Заможська.

Проте не всі погодились з думкою жінки і вважають, що це звичайні правила для учнів, які повинні бути в кожній школі.

"Ми навчалися за цими правилами. Я вважаю, що це нормально і правильно! За учнів несуть відповідальність вчителі. Якщо щось трапиться з дитиною, відповідатиме класний керівник. Це нормальні правила", – написала користувач Альона Мохнатюк.

Реакція українців на правила поведінки в школі Скріншот

Реакція українців на правила поведінки в школі Скріншот

А Ольга Домагальська не хоче, щоб її дитина поважала і підкорювалась будь-якому дорослому, тільки на підставі того, що він старший.

"От звідси і випадки педофілії, коли дитина безапеляційно виконує будь-які команди будь-якого дорослого. Також я проти піднімання руки, щоб сходити в туалет. Ще більше проти того, що на це має дати згоду вчитель. Дзвінок для вчителя? Ні, для всіх!" – висловила свою думку Домагальська.

Правила поведінки в школі Алла Заможська в Facebook

Правила поведінки в школі Алла Заможська в Facebook

Щоденник Алла Заможська в Facebook

Реакція українців на правила поведінки в школі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські школи і дитсадки підключать до нової онлайн-системи управління.

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