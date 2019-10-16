Джокер присвятив школі пару жартів

Джокер (з однойменного фільму 2019 року), якого життя і суспільство звели з розуму, в своїх спробах виступати як стендап-комік присвятив пару своїх жартів школі.

Моя Школа OBOZREVATEL представляє ці жарти увазі читачів.

Отже, жарт перший.

Я ненавидів школу, коли був дитиною. Моя мама говорила: "Насолоджуйся нею, тому що в майбутньому тобі доведеться працювати".

А я їй відповідав: "Не доведеться, адже я буду коміком".

Жарт другий:

У школі, коли я говорив, що стану коміком, всі з мене сміялися. Тепер я став коміком, і ніхто не сміється...

Роль Джокера зіграв Хоакін Фенікс. Заради цієї ролі актор схуд на 24 кілограми. Сам актор не закінчив школу, залишивши навчання в підлітковому віці.

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